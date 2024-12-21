أحمد كريمة: الإيجار القديم «مخالف للشريعة الإسلامية»

أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج «المحاور»، المذاع على فضائية «الشمس»، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.

من جهة أخرى، قال «كريمة»: «التعدد مُباح حتى مع عدم علم الزوجة الأولى، ورغم ذلك فهو متزوج بامرأة واحدة لأنه مكتفي بزوجته، ولكنه يتحدث عن أحكام موجودة في الشريعة الإسلامية، وهناك داعية سلفي شهير تزوج 30 امرأة».