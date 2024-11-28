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جيش الاحتلال يكشف سبب قتله عناصر من حزب الله رغم اتفاق الحرب

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جيش الاحتلال يكشف سبب قتله عناصر من حزب الله رغم اتفاق الحرب

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الخميس، 28-11-2024 12:40 م

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عدة مقاتلين من حزب الله في جنوب لبنان أمس الأربعاء، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ.

 

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، إن وجود المقاتلين في المنطقة كان انتهاكا للاتفاق، لافتا: "كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه بالنار"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا عدة مشتبه بهم كانوا يقتربون من مناطق في جنوب لبنان حيث لا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين.

 

 ولفت: أي شخص مسلح سيتم قتله أو اعتقاله في تلك المناطق، داعيا المدنيين الذين فروا من منازلهم أثناء القتال إلى الانتظار قبل العودة إلى جنوب لبنان.

 

وكان اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

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