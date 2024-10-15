جيش الاحتلال يعثر على نفق لقوة الرضوان في لبنان.. شاهد ماذا وجدوا به

وثق مقطع فيديو عثور
جنود الفرقة 91 في جيش الاحتلال الإسرائيلي على نفق ضخم تحت الأرض تستخدمه
"قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وبحسب الفيديو، كان داخل النفق الذي يبلغ طوله 800 متر أماكن للعيش ومطابخ
ومراكز قيادة ومخزونات من المواد الغذائية والأسلحة، بالإضافة إلى الدراجات
النارية.
وأفاد جيش الاحتلال، يُعتقد أن كل هذا كان جزءًا
من خطة حزب الله لشن غزو لمنطقة الجليل في شمال إسرائيل.
Soldiers of the Israel Defense Force’s 91st Division recently discovered a Massive Underground-Structure used by Hezbollah’s Elite “Radwan Force” in Southern Lebanon, inside of the 800-Meter Facility were Living Quarters, Kitchens, Command Centers, Stockpiles of Food and Weapons,… pic.twitter.com/hibrn39pwK— OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2024