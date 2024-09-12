قالت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن ما يحدث في غزة كشف عن وحشية عالم زعم أنه متحضر
وظنناه كذلك وخاب ظننا، مؤكدة أن الحرب على غزة لا يقبلها ذو ضمير وأخلاق.
وأضافت في كلمة لها خلال احتفاء مؤسسة التعليم
فوق الجميع باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات : "التكلفة الإنسانية
للحرب على غزة لا يقبلها ذو ضمير وأخلاق ومبادئ إنسانية".
وتابعت : "إنني واحدة من الذين ينتابهم
الغضب حيال ما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين وبحق القانون الدولي".
"إنَّ ما يحدث في غزّة أماط اللثام عن وحشية عالم زعم أنّه متحضر وظنَناه كذلك وخاب ظنُّنا"— موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) September 11, 2024
“What we are witnessing in Gaza has stripped away the world’s imagined veil of civility unmasking its sheer brutality. We thought the world was civilized, but it was not so” pic.twitter.com/Tifx3zUleH