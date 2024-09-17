منشد تونسي يقرأ القرآن على لحن الموسيقى ويثير الغضب







تعرض التلفزيون الرسمي التونسي لانتقادات واسعة من قبل المشاهدين بسبب عرض آية من القران الكريم ملحنة وعرضها في يوم المولد النبوي الشريف.

وقام المنشد الديني إسماعيل الحرابي، وهو إمام بمسجد بمحافظة منوبة، بترديد الآية 110 من سورة آل عمران "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"، لكن مع الأدوات الموسيقية العود والقانون والكمنجة.

وقد أثار ذلك موجة من الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حيث تقدم المنشد الديني إسماعيل حرابي بالاعتذار.

وقال في فيديو نشره عبر صفحته بفيسبوك أنه أخطأ بسبب التعب والإرهاق لحضوره في الإذاعات والتظاهرات في المولد النبوي الشريف.

وطلب من إدارة التلفزيون الرسمي التونسي حذف التسجيل من أرشيف المؤسسة.