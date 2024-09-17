بعد تصويرها من منطقة حساسة.. شاكيرا تغضب وتغادر المسرح(فيديو)





غادرت النجمة شاكيرا المسرح فجأة إثر تعرضها الليلة الماضية لموقف غير لائق في أحد ملاهي ميامي بالولايات المتحدة.

وتمت دعوة النجمة الكولومبية إلى المسرح للرقص على أغنية "Soltera"، لكن أداءها تعرقل عندما لاحظت أن بعض أفراد الجمهور كانوا يصورون تحت فستانها.

في البداية، طلبت شاكيرا منهم التوقف، وقامت بضبط فستانها عدة مرات لحماية خصوصيتها، لكنهم واصلوا أفعالهم، مما أجبرها على مغادرة المسرح، على الرغم من أنها حاولت الحفاظ على رباطة جأشها.

على إثر ذلك، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تلك اللحظات المحرجة، مما أثار غضبا واسع النطاق.

وأعرب العديد من النشطاء عن اشمئزازهم من الموقف وإدانتهم له، مؤكدين على ضرورة احترام الفنانين وضمان بيئة آمنة لهم، ومحاسبة الجناة قانونيا.

من جهتها، لم تعلق شاكيرا بعد على الحادثة. ويأتي هذا بعد الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به مؤخرا بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه، الذي شاركته علاقة استمرت 11 عاما ولديهما طفلان، ميلان وساشا. وانفصل الزوجان في عام 2022 وسط تقارير عن خيانة بيكيه.

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#LelePons, #DannaPaola y



pic.twitter.com/Y21ekj0JfF ¡BOOM! 💥 SHAKIRA sorprendió a todos en Miami al aparecer junto a #Anitta #WinnieHarlow para lanzar su NUEVA CANCIÓN: #Soltera 💃🔥 #Shakira September 15, 2024



pic.twitter.com/rVxdwFKnDe @Shakira , Reina , 👑,radiante y de fiestòn. Desde que se quitó la mierd💩,🐽🐀🐀 ,de encima .. más jovial, más feliz. Grande @shakira September 15, 2024





