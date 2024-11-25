أول تعليق إيراني رسمي على التورط في اغتيال إسرائيلي بالإمارات

نفت السفارة الإيرانية في أبوظبي، تورط إيران في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغن في الإمارات.

وقالت السفارة الإيرانية ردا على سؤال من وكالة رويترز: "نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي تزعم تورط إيران في مقتل هذا الشخص".

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بمقتل الحاخام الإسرائيلي.

وكان كوغن مقيما في الإمارات ويحمل أيضا الجنسية المولدوفية. كما كان من ممثلي حركة حباد اليهودية المتدينة التي تتخذ من نيويورك مقرا. وأُبلغ عن اختفائه للمرة الأولى يوم الخميس قبل العثور على جثته الأحد.

وأفادت وسائل إعلام أن الجناة 3 أشخاص من أوزبكستان، وقد فروا إلى تركيا بعد ارتكاب الحادثة.