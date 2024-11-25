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دولة خليجية تعلن عن الجنسية الأكثر ارتكاباً للجرائم: غير مرحب بها

الإثنين، 25-11-2024 01:21 م

 

كشفت وزارة الداخلية البحرينية في تقرير لها عن جنسية العمالة التي تتصدر قائمة الجرائم الخطرة والمخالفات الأكبر للقانون في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائيات تشير إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام، بما يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته، مشيرة إلى ما ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها الحادث البحري الذي نتجت عنه إصابة مواطن إصابات خطيرة وفقدان آخر ما زال البحث عنه جاريا.

وأكدت الداخلية البحرينية أن ازدياد جرائم العمالة البنغالية أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني.

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