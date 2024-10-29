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أول إجراء من العراق بعد خرق إسرائيل أجوائها لضرب إيران

أول إجراء من العراق بعد خرق إسرائيل أجوائها لضرب إيران

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الثلاثاء، 29-10-2024 11:14 ص

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، تقديم بلاده مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة "الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه إسرائيل بخرق أجواءَ العراق وسيادته".

وقال العوادي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العراق تقدّم رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران يوم 26 أكتوبر الجاري".

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، وزارة الخارجية "بالتواصل مع الجانب الأميركي بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق".

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