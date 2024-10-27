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تحرك جديد.. الإمارات ترفض طلب الزمالك بشأن ثلاثي الفريق المحبوسين

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الأحد، 27-10-2024 01:31 م

 

 

كشف مصدر عن تحرك جديد من مسؤولي نادي الزمالك بخصوص ثلاثي فريقهم المتواجد بالإمارات مصطفى شلبي، نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد مدير الكرة.

 

وأوضح المصدر ذاته – وفق مصراوي- أن مسؤولي الزمالك طلبوا تقديم جلسة الثلاثي إلى اليوم الأحد بدلاً من الثلاثاء 29 أكتوبر ولكن لم يصل لهم أي رد.

 

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.

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