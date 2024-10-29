"بسم الله الرحمن الرحيم".. "إكس" تفاجئ "خامنئي" بعد يوم من تدشين حسابه

فاجأت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حسابا جديدا للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي نشر رسائل بالعبرية.

وتم تعليق الحساب صباح الإثنين مع ملاحظة تفيد بأن "إكس" توقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، لكن لم يتضح على الفور ما هي الانتهاكات؟

وكان خامنئي وافتتح الحساب، الأحد، برسالة بالعبرية تقول: "بسم الله الرحمن الرحيم".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تعليق أو إزالة حساب خامنئي من وسائل التواصل الاجتماعي. ففي فبراير الماضي، أزالت شركة "ميتا" حسابات فيسبوك وإنستغرام الخاصة بالمرشد بسبب دعمه لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.