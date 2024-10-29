تفاصيل صادمة.. طبيب يعاشر بناته الثلاثة داخل فيلا بالتجمع الخامس

قررت النيابة العامة، إحالة طبيب نساء المتهم بالتعدي على إحدى بناته الـ3 إلى محكمة الجنايات، تحديد جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات محاكمته.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، في واقعة اتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 في غرف خاصة داخل مسكنه بالتجمع الخامس، أن المتهم ارتكب الجريمة بعد تهديد بناته وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة، التي وردت بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 10367 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، مقيدة برقم 26 لسنة 2024، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، إن المتهم والدهن اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها مستغلًا انفراده بها بمسكنه وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وأضافت المجني عليها أمام النيابة، أن المتهم في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتة إلى أن استطالت يده مواطن عفتها وتقبيلها عنوة ونزع في إحداها ملابسها وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيا.

وأشارت إلى أنها ظلت تُخطط لتتمكن من تصوير والدها أثناء فعله المرتكب لشقيقتها المجني عليها الثالثة بهاتفها وتقديمه بالأوراق.

وتابعت المجني عليها، أنها أخبرت إحدى السفارات كونهن يحملن الجنسية الأجنبية، وعلى الفور تم إبلاغ الأمن بالواقعة واتهام والدهن بالتعدي عليهن جنسيا وحبسهن داخل الفيلا الخاصة بالكمبوند.