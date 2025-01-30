الخميس 30 يناير 2025
توقيت مصر 21:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة في التحويلات.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

تأييد حبس نجم المنتخب السابق.. نصب على عدد من لاعبي الهلي والزمالك

فيديو منى فاروق وخالد يوسف يعود للواجهة والمحكمة تؤدبها بالحبس 3 سنوات

أغرب اتهام من ترامب لـ"حماس".. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية"؟

أول فيديو للحظة مقتـ.ـل المتطرف سلوان موميكا حارق القرآن خلال بث مباشر

حسن الخاتمة.. مات بالمسجد أثناء تلاوته القرآن (فيديو)

أثناء بث مباشر.. مقتـ.ـل المتطرف سلوان موميكا المشهور بحرق المصحف الشريف

60 شخصًا في عداد الموتى.. شاهد لحظة اصطدام طائرة ركاب بمروحية في واشنطن

للتاريخ.. شاهد أقوى رد من الرئيس السيسي على طلب ترامب تهجير الفلسطينيين

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة جديدة من الأسرة المالكة

أغرب اتهام من ترامب لـ"حماس".. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية"؟

679a9030423604490c1fb902
ا
الخميس، 30-01-2025 01:11 م

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة علقت شحنة من الواقيات الذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى "حماس"، زاعما أن الحركة استخدمتها في صنع القنابل.

وقال ترامب خلال كلمته من البيت الأبيض، متحدثا عن تعليق المنح الفيدرالية، بما في ذلك المساعدات الخارجية: "خلال هذه العملية، تمكنا من كشف وإيقاف 50 مليون دولار كانت تُرسل إلى غزة لشراء الواقيات الذكرية لـ"حماس". وهل تعلمون ماذا حدث لها؟ لقد استخدموها كوسيلة لصنع القنابل".

كما علقت الولايات المتحدة 45 مليون دولار من المنح الدراسية للتنوع والمساواة والإدماج في ميانمار، والتي أطلق عليها ترامب اسم بورما (اسم البلاد حتى عام 1989).

واعتبر أن هذا المبلغ كبير جدا بالنسبة لهذه المنح الدراسية. وأضاف "يمكنكم أن تتخيلوا أين ذهبت تلك الأموال".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأحد الفائت، تجميدا فوريا لجميع المساعدات الخارجية تقريبا في جميع أنحاء العالم، بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا شاملا، الاثنين، بتعليق هذه المساعدات لمدة 90 يوما.

إقرأ ايضا

ت

60 شخصًا في عداد الموتى.. شاهد لحظة اصطدام طائرة ركاب بمروحية في واشنطن

Capture

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة جديدة من الأسرة المالكة

Capture

"القصر الملعون".. فيديو يوثق قصر ضخم وسط الصحراء بالإمارات

أخبار متعلقة

679999954c59b7562917ff39

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

ن

حماس تعلق على بيان مصر بشأن رفض التهجير.. ماذا قالت؟

679181944236047dd62842ec

بعد أن طلب 500 مليار لزيارة السعودية.. ولي العهد يعرض 600 مليار دولار استثمارات على ترامب

678f7d594c59b70408505c73

500 مليار دولار.. ترامب يعلن شرطًا كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى؟

نهت

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

678cbc15423604672a5c1406

حماس تعلن أسماء 3 أسيرات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم