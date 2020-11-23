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والدة ضحية سفاح الجيزة تغير مجرى القضية: بنتي عايشة وسمعت صوتها بنفسي والمتهم محترم

سفاح الجيزة
والدة ضحية سفاح الجيزة تغير مجرى القضية: بنتي عايشة وسمعت صوتها بنفسي والمتهم محترم
 
الإثنين، 23-11-2020 06:37 ص أحمد عادل شعبان
فجرت والدة "نادين" - ضحية سفاح الجيزة - مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيدها أنها حية.

وقالت في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة": بنتي في فرنسا .. وكانت بتكلمني وسمعت صوتها من سنتين مع إن الجرايد بتقول إنها اتقتلت من 5 سنين .

وأضافت: أنا عارفة صوت بنتي كويس ومن حين لآخر كانت بتبعتلي رسايل وتقولي إنها مشغولة.

وتابعت: وصلت بنتي بنفسي لحد الغردقة وكان معاها بنتين من فتيات الإعلانات المشاهير .. لو بنتي ماتت واتقتلت .. فين البنتين التانيين اللي سافروا مع بنتي؟

واستدركت: القذافي تزوج بنتي فاطمة الزهراء وشهادة لله هو كان سلوكه مع بناتي محترم وعمره ما قل أدبه عليهن.
 

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