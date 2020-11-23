والدة ضحية سفاح الجيزة تغير مجرى القضية: بنتي عايشة وسمعت صوتها بنفسي والمتهم محترم

الإثنين، 23-11-2020
06:37 ص
أحمد عادل شعبان
فجرت والدة "نادين
" - ضحية سفاح الجيزة
- مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيدها أنها حية.
وقالت في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة": بنتي في فرنسا .. وكانت بتكلمني وسمعت صوتها من سنتين مع إن الجرايد بتقول إنها اتقتلت من 5 سنين .
وأضافت: أنا عارفة صوت بنتي كويس ومن حين لآخر كانت بتبعتلي رسايل وتقولي إنها مشغولة.
وتابعت: وصلت بنتي بنفسي لحد الغردقة وكان معاها بنتين من فتيات الإعلانات المشاهير .. لو بنتي ماتت واتقتلت .. فين البنتين التانيين اللي سافروا مع بنتي؟
واستدركت: القذافي تزوج بنتي فاطمة الزهراء وشهادة لله هو كان سلوكه مع بناتي محترم وعمره ما قل أدبه عليهن.