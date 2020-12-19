تتزوج حبيبها بعد 10 أيام من زواجها الأول.. صدمة لأهل عروس بنها الهاربة

السبت، 19-12-2020
08:22 م
المصريون
أسفرت واقعة هروب عروس بنها
بعد أيام من زواجها، صدمة لأهلها، حيث تبين أنها تزوجت من آخر عقب زواجها الأول بـ10 أيام فقط.
ونجح رجال الأمن في كشف ملابسات الحادث حيث تبين العثورعلى العروس رفقة أحد الأشخاص كانت تربطها به علاقة عاطفية.
وذكر مصدر مطلع على القضية: "من ٣ ايام بنت عمرها ١٨ سنة اختفت فى بنها بعد زواجها ب١٤ يوم فقط أثناء ذهابها لشراء مستلزمات المنزل ، وطبعا اتعمل بلاغ اختفاء وخطف وأهلها وزوجها نشروا صورها على الفيس بوك فى محاولة للعثور عليها والدنيا اتقلبت ، النهاردة المباحث عثرت عليها فى اشمون بالمنوفية متزوجة
من شخص اخر تربطها بة علاقة عاطفية ، حيث تزوجتة بعد زواجها من الاول ب١٠ ايام".