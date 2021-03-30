الثلاثاء 30 مارس 2021
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يوجه كلمة للشعب من موقع السفينة الجانحة

الكشف عن سبب وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

شاهد.. اشتباكات بالأيدي بين نواب بمجلس الأمة الكويتي

البدري: ما حدث مع «صلاح» غير مقبول وهذا سر استبعاد رمضان صبحي

الوضع خطير.. دولة عربية تعلن خروج كورونا عن السيطرة

الكويت.. طعن إمام مسجد على يد شقيقه

استشاري ينصح بالخيانة الزوجية.. والسبب صادم

صلاح : هذا اللاعب مثلي الأعلي وربما أرحل إلى هذا النادي

إبراهيم سعيد:«كل ما انتقد لاعب يجبلي أبوه.. احنا مش في مدرسة»

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

ADS
 

الكويت.. طعن إمام مسجد على يد شقيقه

5ebbe5664236045cf02afc15
الشرطة الكويتية
 
الثلاثاء، 30-03-2021 11:24 ص المصريون

أقدم مواطن كويتي على طعن شقيقه الذي يعمل إمام مسجد، بسبب خلاف نشب بينهما.
وفي التفاصيل، تمكن رجال مباحث الأحمدي بالكويت، من ضبط مواطن أقدم على طعن شقيقه بسبب خلاف نشب بينهما، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة ضاحية علي صباح السالم مساء أمس الأول، وعلى الفور تم توجيه دورية الى مكان البلاغ، فتمت مشاهدة المصاب وهو مواطن يعمل إمام مسجد وقد تعرض الى طعن من قبل أخيه المضطرب عقليا، وتم إسعافه الى مستشفى العدان.
وتم تسجيل قضية شروع في قتل.
 

إقرأ ايضا

حادث الجلالة

تحذير قوي من النيابة العامة بشأن فتاة حادث الجلالة

حادث الجلالة

"عرفت حاجة مكانش المفروض تعرفها" .. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن فتاة حادث الجلالة

وهدان

وفاة أستاذ بارز في جامعة الأزهر بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

Capture

كاميرا مراقبة توثق لحظة طعن مواطن سعودي في الشارع

2

طعنت زوجها 22 طعنة لكنه فاجأ الجميع برد فعله الغريب (صور)