التفاصيل كاملة لمذبحة طوخ

الثلاثاء، 01-12-202001:43 ممتابعات- أمينة عبد العال
كشفت التحقيقات التي
أجرتها المباحث في قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية عن المذبحة التي راح ضحيتها شخصين و أصيب فيها
4 أشخاص ، أن المتهم هو مريض نفسي من
أبناء القرية .
كما كشفت التحقيقات
أن المتهم خريج كلية العلوم و يعاني من مرض نفسي منذ فترة و سبق أن شوهد في الشارع
يهذي بالكلام الغير مفهوم و أن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، حسبما نشرت "
صدي البلد " .
و أمرت النيابة بندب
الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة و الأداة المستخدمة في الواقعة و
التصريح بدفن الجثث ، و طلبت بعمل تحريات حول ظروف و ملابسات الواقعة و الاستعلام
عن المتهم .
و بعد معاينة النيابة تبين أن الجثث لكلا من
العامل محمد عبد العليم أحمد 60 عام ، توفي فور وصوله إلي المستشفي ، وضياء السيد
عبد العظيم 22 عام ، طالب في خامسة كلية طب وتوفي أيضا متأثرا بجراحه .
أما المصابين فهم
منصور علي متولي القزاز و أشرف إبراهيم عطا الله و إصابتهم خطيرة ، و والدة القاتل
و بعض أقاربه .