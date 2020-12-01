الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

رد ناري من ضاحي خلفان على اتهام السعودية باغتيال «زاده»

مي فخري تكشف السبب الحقيقي لاعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

7 أطعمة حافظ علي تناولها لتحافظ علي كبد لا يمرض

" أشياء رهيبة " أطلع عليها بايدن في تقارير المخابرات

ارتفاع تاريخي لإيرادات قناة السويس

صدمة/ فنانة شهيرة تقاضي والدتها..والأخيرة:«حسي بأمك انا بعاني»

التفاصيل كاملة لمذبحة طوخ

اكتشاف حفرية غريبة عمرها 500 مليون سنة

عاجل/ السفارة الامريكية: مكافأة ٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

ADS
 

التفاصيل كاملة لمذبحة طوخ

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 01:43 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت التحقيقات التي أجرتها المباحث في قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية  عن المذبحة التي راح ضحيتها شخصين و أصيب فيها 4 أشخاص ،  أن المتهم هو مريض نفسي من أبناء القرية .
كما كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم و يعاني من مرض نفسي منذ فترة و سبق أن شوهد في الشارع يهذي بالكلام الغير مفهوم و أن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة و الأداة المستخدمة في الواقعة و التصريح بدفن الجثث ، و طلبت بعمل تحريات حول ظروف و ملابسات الواقعة و الاستعلام عن المتهم .
و  بعد معاينة النيابة تبين أن الجثث لكلا من العامل محمد عبد العليم أحمد 60 عام ، توفي فور وصوله إلي المستشفي ، وضياء السيد عبد العظيم 22 عام ، طالب في خامسة كلية طب وتوفي أيضا متأثرا بجراحه .
أما المصابين فهم منصور علي متولي القزاز و أشرف إبراهيم عطا الله و إصابتهم خطيرة ، و والدة القاتل و بعض أقاربه .

 

إقرأ ايضا

126

نهاية صادمة لرجل أثناء ممارسة الرذيلة مع 5 سيدات بحلوان

فنانة

ممثلة شهيرة تنهار في البكاء أمام القاضي: رأيت زوجي الذي قتلته في المنام بهذه الهيئة

4480844931606510882

طالبها بربطه أثناء معاشرته فانتهزت الفرصة للانتقام من خيانته