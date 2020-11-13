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اختفي منذ 4 سنوات و الأمطار تكشف الحقيقة الصادمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-11-2020 09:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت مياه الأمطار عن جريمة قتل بشعة تعود أحداثها لـ 4 سنوات مصت وراح ضحيتها طفل معاق في الإسكندرية كان قد اختفي منذ 2016 .
و تلقي قسم برج العرب بالإسكندرية بلاغ من شخص أشار إلي وجود ملابس و عظام يبدو أنها لطفل صغير ، كشفها أثناء نزحه لمياه الأمطار من سطح العقار الذي استأجره منذ عام ونصف ، حسبما نشرت " الأهرام " .
و أجرت المباحث تحريات عن الأطفال المفقودة فوجدت سجل لطفل غائب بتاريخ 26 يونيو 2016 وهو فتي عمره 12 عام ومعاق ذهنيا ، و بعد استدعاء الأب تعرف علي الهيكل العظمي من الملابس التي كانت عليه و بالبحث ومتابعة القضية تم التوصل إلي الجاني الذي اعترف بجريمته و أنه استدرج الطفل إلي المنزل مستغلا أنه معاق ذهنيا للاعتداء عليه إلا أن الطفل شرع في الصراخ فلم يجد القاتل بد من قتله حتى لا يفتضح أمره ، فخنقه بيده و وضع أكوام من الرمال عليه ليداري جثته .
 

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