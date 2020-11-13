اختفي منذ 4 سنوات و الأمطار تكشف الحقيقة الصادمة

الجمعة، 13-11-2020
09:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت مياه الأمطار عن
جريمة قتل بشعة تعود أحداثها لـ 4 سنوات مصت وراح ضحيتها طفل معاق
في الإسكندرية
كان قد اختفي منذ 2016 .
و تلقي قسم برج العرب
بالإسكندرية بلاغ من شخص أشار إلي وجود ملابس و عظام يبدو أنها لطفل صغير ، كشفها
أثناء نزحه لمياه الأمطار من سطح العقار الذي استأجره منذ عام ونصف ، حسبما نشرت
" الأهرام " .
و أجرت المباحث
تحريات عن الأطفال المفقودة فوجدت سجل لطفل غائب بتاريخ 26 يونيو 2016 وهو فتي
عمره 12 عام ومعاق
ذهنيا ، و بعد استدعاء الأب تعرف علي الهيكل العظمي من الملابس
التي كانت عليه و بالبحث ومتابعة القضية تم التوصل إلي الجاني الذي اعترف بجريمته
و أنه استدرج الطفل إلي المنزل مستغلا أنه معاق
ذهنيا للاعتداء
عليه إلا أن الطفل
شرع في الصراخ فلم يجد القاتل بد من قتله حتى لا يفتضح أمره ، فخنقه بيده و وضع أكوام من الرمال عليه ليداري جثته .