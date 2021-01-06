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إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي من قضية «جريمة فيرمونت»

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نهى العمروسي وابنتها
 
الأربعاء، 06-01-2021 07:24 م

شهدت قضية التعدي على فتاة في فندق فيرمونت، المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت"، تطورات جديدة بعد أن قررت النيابة العامة ، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهمين وهما نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، وسيف الدين أحمد.
كما أصدرت النيابة قرارًا بتجديد حبس أحمد حلمي طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى القضية عينها.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم اغتصاب فتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر، بعد بلاغ المجلس القومي للمرأة وشكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” في القاهرة، بعد تخديرها بمخدر “GHB” الذي يؤدي لفقدان الوعي.
ولم يكتف المتهمون بذلك بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.
 

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