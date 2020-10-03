عامل مدرسة توقفه الشرطة 300 مرة بدون أسباب

منذ كان في سن 11 عامًا، ادعى عامل بمدرسة في بريطانيا
يبلغ من العمر 33 عامًا أن الشرطة
أوقفته وقامت بتفتيشه حوالي 300 مرة، على الرغم من أنه لا يملك سجلاً إجراميًا، ويعتقد أن ذلك يرجع لأسباب عرقية.
وقال ناثانيال جيمس
: "كنت أقول إجمالاً في حياتي لقد تم توقيفي وتفتيشي حوالي 100 مرة دون مبالغة"، كما تم توقيفه في مناسبات مختلفة "ربما أكثر من 200 مرة بسهولة"
وناثانيال يعمل الآن مدرب شباب "توقف وابحث"، يعلّم الشباب ما يجب فعله عند التعامل مع الشرطة
. وحتى هذا الدور، لم يوقف عمليات التفتيش، حسبما ذكر موقع "برمنجهام لايف".
ويتمتع ضابط الشرطة
بصلاحيات الإيقاف والتفتيش إذا كانت لديه "أسباب معقولة" للاشتباه في كون الشخص يحمل مخدرات أو سلاحًا أو ممتلكات مسروقة أو شيئًا يمكن استخدامه لارتكاب جريمة.
والتوقف والحساب هي القوة التي تسمح لضباط الشرطة
بطرح أسئلة حول من أنت وماذا تفعل في المنطقة التي أوقفوك فيها.
وكانت هناك زيادة في عمليات الإيقاف والبحث في ويست ميدلاندز أثناء إغلاق فيروس كورونا المستجد.
وكان ناثانيال في تشيلمسلي وود بسوليهول على اتصال دائم بشرطة ويست ميدلاندز. بعد كل توقف وبحث، وقد احتفظ بالإيصالات كسجل.
لكن على الرغم من تعرضه للتفتيش مئات المرات، إلا أنه لا يزال يتذكر المرة الأولى التي حدث فيها ذلك عندما كان في الحادية عشرة من عمره.
قال إنه وضع في مؤخرة سيارة للشرطة، وأجبر على خلع حذائه وجواربه بسبب مخاوف الشرطة
من إخفائه لسلاح.
أضاف: "هذا عندما بدأ كل شيء. تم توقيفي في ليديوود، كنت أحد أصغر الأطفال هناك. وضعوني في مؤخرة عربة مكافحة الشغب. وطلبوا مني خلع حذائه. كانوا يفتشون الحذاء والجوارب. كان هذا وقتًا مؤلمًا".
تابع: "عندما كان عمري حوالي 12 عامًا، شعرت وكأنني مستهدف من قبل الشرطة
. كنت أتوقف وتفتيش ثلاث مرات، حتى أربع مرات في اليوم".
وأشار إلى أنه "إذا كان هناك أكثر من أربعة أو خمسة أشخاص في مجموعة، فقد اعتادوا على تفريقنا وإخبارنا أن نذهب في طرق منفصلة.
وأضاف: "لقد أصبح الأمر سيئًا للغاية، حيث اضطرت أمي إلى رفع شكوى. أخذتنا إلى مركز الشرطة
. لقد تم توقيفي لدرجة أن أمي لم تصدقني".
وتابع: "قالت إن الأمر أصبح متكررًا جدًا في كل مرة يتم فيها إيقافك وتفتيشك بغض النظر عما إذا كانوا يقولون لك بالنزول إلى المحطة، فأنت بحاجة للحصول على قسيمة صفراء. كان لدي في الأساس العديد من القسائم الصفراء ، لقد كانت درجًا مليئًا بها".
وأوضح: "قالت أمي كفى. أخذنا كل تلك القصاصات الصفراء ونزلنا إلى مركز الشرطة
وطلبنا التحدث إلى شخص أعلى لأنها شعرت أن ابنها مستهدف".
ويعتقد ناثانيال أن الشكوى التي أثارتها والدته جعلت الأمور أفضل بالنسبة له، لكن التوقف والبحث لا يزال مستمرًا، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
قال: "لقد هدأت بعد أن قدمنا الشكوى، لكنني شعرت بأنني خارج دائرة صداقتي كنت مستهدفًا من قبل الشرطة
بسبب عرقي. والدليل في الحلوى".
وأوضح: "لم يكن لدي سجل إجرامي. كنت فتى جيدًا. أن يتم توقيفي وتفتيشهم مرات عديدة كان ذلك يسبب لي الإحباط. لم أكن معتادًا على الإعجاب بالشرطة
لأنني لم أستطع حقًا فهم وفهم سبب معاملتهم لي بشكل مختلف عن أصدقائي البيض".
وأردف: "كنت أشعر وكأنهم كانوا يحددونني بدقة. لقد جعلني أشعر أنني قد أتصرف بشكل سيئ وألعب في الصورة النمطية لأنهم كانوا يصفونني بهذه الطريقة على أي حال".
ويعمل ناثانيال مع الشباب منذ أن كان عمره 21 عامًا كعامل لعب في نادٍ ما بعد المدرسة. قبل عامين، بدأ العمل كمدرب شباب "توقف وابحث" بالتعاون مع شرطة ويست ميدلاندز.
من خلال إنشاء ورش العمل والالتحاق بالمدارس، يستخدم الآن قصته الشخصية لمحاولة مساعدة الشباب الآخرين. على الرغم من أنه لم يمنعه من إيقافه من قبل الشرطة
كشخص بالغ، إلا أنه يريد إصلاح نظام يعتقد أنه غير عادل.
وقال "إذا تطلب الأمر من الشرطة
أن تفتش 50 شخصًا ونزلت سكين من الشارع فهذا شيء جيد. لن أقول إن هذا أمر عادل. عندما يكون لدينا نظام عادل، سيدرك الناس أنني لن أتوقف بسبب بشرتي ولكن لأنني أقوم بشيء خاطئ".
ومضى: "ليس كل الضباط سيئين، وليس كل الأطفال يعرفون حقوقهم. لكن تعرف كيف تتعامل مع الأخلاق وقليل من الاحترام. في بعض الأحيان يقومون بإيذائك ولكن في أحيان أخرى يقومون بعملهم فقط. سيبدأ الناس في تحمل المزيد من المساءلة عن أفعالهم عندما يكون هناك مجال لعب عادل ويتم معاملتهم على قدم المساواة."
وقالت شرطة ويست ميدلاندز: "التوقف والبحث أداة قوية في معركتنا ضد الجريمة. نحن نراجع باستمرار كيفية استخدامنا لهذه الصلاحيات للتأكد من أنها عادلة ومتناسبة. البيانات، بما في ذلك تقسيم العرق، يتم نشرها بانتظام في تقارير إلى الشرطة
ومفوض الجريمة ويتم فحص هذا بانتظام من قبل لجان يقودها المجتمع".
وأوضح: "أجرى ضباطنا 11064عملية توقيف وتفتيش بين 1 يناير و 30 مايو من هذا العام. في ما يزيد قليلاً عن ربع حالات التوقف (26.9٪)، كان هناك ما يُعتبر نتيجة" إيجابية"، بما في ذلك 1512 عملية اعتقال و 266 عملية استرداد سكين.