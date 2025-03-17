طعـ.ـنه بمقص.. عامل نظافة يقـ.ـتل صيدليًا طرده من الصيدلية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في اتهام عامل نظافة بقتل صيدلي بعدما سدد له طعنة بمقص داخل صيدلية بمنطقة العمرانية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة متهم بقتل صيدلي طعنا بمقص بدائرة قسم شرطة العمرانية، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ إشارة من شرطة النجدة بمقتل صيدلي بشارع الكنيسة، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأشارت التحريات أن المتهم عامل نظافة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب طرد الأخير له من عمله بالصيدلية وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة أنهاها عامل النظافة بتسديد طعنة من مقص للصيدلي وفر هاربا.

نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.