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4 قرارات نارية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

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اجتماع الاهلي
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الثلاثاء، 20-12-2022 08:35 ص
عقد مجلس إدارة الأهلي جلسته التكميلية اليوم بالمقر الرئيسي بالجزيرة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وغاب كل من محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد شوقي ومحمد الدماطي عضوا المجلس لتواجدهم في قطر لحضور نهائي كأس العالم وحسام غالي ومي عاطف لظروف شخصية وسعد شلبي مدير النادي دون ذكر أسباب واضحة.

وأصدر المجلس أربعة قرارات أولها تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة القادمة.

كما قرر المجلس الموافقة على الاشتراك في بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات، التي تستضيفها مصر في شهر أبريل.

ووافق مجلس الإدارة على اشتراك فريق الرجال للكرة الطائرة في البطولة العربية التي تقام في شهر فبراير المقبل.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية برئاسة الوزير يحيى راشد رئيسًا وعضوية خالد نجم، وريهام عز الدين عبد الرحمن الصاوي وخالد لطفي العطار ولمياء مختار.

واستعرض المجلس ملف الإنشاءات والمشروعات على مستوى جميع الأفرع ومتابعة سرعة تنفيذ هذه المشروعات، واستمع المجلس إلى شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، الذي استعرض آخر التطورات في ملف الإنشاءات بفرع النادي بالشيخ زايد، الذي يتضمن مقر الأكاديميات والمبنى الاجتماعي المقام على 120 مترًا بكافة تجهيزاته، والمسجد الجديد، واستكمال المنطقة الخدمية المحصورة بين المبنى الاجتماعي الجديد ومجمع الصالات، وتجهيزها بشكل مميز بالمساحات الخضراء ومناطق الجلوس لخدمة الأعضاء.

كما استعرض المجلس كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في فرع الأهلي في القاهرة الجديدة، وكذلك آخر أعمال التطوير لحمام سباحة التربية والتعليم وتجهيزه لاستخدامه في الصيف المقبل.
 

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