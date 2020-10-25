22 لاعبا بقائمة "الدراويش" استعدادا للزمالك بالدورى

رشيف



أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة ريكاردو فيريرا، قائمة فريقه التى سيخوض بها مباراته أمام الزمالك، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمود البدرى، محمد عمار، محمد بيومى - محمد نصر.

خط الوسط: محمود عبد العاطى "دونجا"، عماد حمدى، نادر رمضان، محمد مخلوف، محمد الضرف، محمود عبد الله، عبد الرحمن مجدى، أحمد مدبولى، محمد الشامى، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، وجيه عبد الحكيم.



خط الهجوم: حازم مرسى، بينسون شيلونجو.