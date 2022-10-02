«يوم أسود».. أول تعليق من الفيفا على مجزرة إندونيسيا

الأحد، 02-10-2022
12:30 م
علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا
"،
لأول مرة على أحداث الشغب التي شهدها الدوري الإندونيسي مؤخرا.
وكانت أحداث شغب قد اشتعلت بعد المباراة التي فاز فيها بيرسيبايا سورابايا
بنتيجة 3-2 على أريما، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإندونيسي.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقابل نحو 174 شخصا حتى الآن، وفقا لما أعلن عنه
إميل دارداك، نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا
.
وبعد ساعات من الحادثة، وصف جياني إنفانتينو تلك الأحداث التي وقعت في
الدوري الإندونيسي بأنها يوم أسود على جميع الأطراف.
وعبر إنفانتينو عن حزنه في بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة
القدم "فيفا
": "عالم كرة القدم في حالة صدمة بعد الأحداث المأساوية
التي وقعت في إندونيسيا
بعد نهاية مباراة أريما وبيرسيبايا سورابايا في ملعب
كانجوروهان".
وأضاف: "هذا يوم مظلم لجميع المشاركين في كرة القدم، ومأساة لا يمكن
فهمها".
وأردف: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم
في أعقاب هذا الحادث المأساوي".
وأتم: "كل أفكار فيفا
ومجتمع كرة القدم العالمي مع الضحايا والمصابين،
جنبا إلى جنب مع شعب إندونيسيا
، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإندونيسي
للعبة، والدوري الإندونيسي".
يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الإندونيسي بعد ساعات
من المباراة، من أجل طلب تقرير شامل عن سبب تلك الأحداث.