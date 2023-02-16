وفاة محمد غندور مراسل قناة أون تايم سبوت





حالة من الصدمة والحزن انتابت الوسط الرياضي، عقب الإعلان عن وفاة محمد غندور مراسل قناة أون تايم سبورت.

وشارك تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، خبراً حزين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت ..‏ربنا يرحمك ويغفر لك”.

من جانب آخر، وقال عبد الحميد فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "فوز الزمالك على سموحة يمنح اللاعلين الثقة من جديد لأنه كام بأداء مميز للغاية خاصة فى الشوط الأول، واللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "أتمنى أن تكون مباراة سموحة بداية صحيحة لنادي الزمالك فى المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاء القادم من المهم أن تفوز وتحصل على الثلاث نقاط أمام المريخ السوداني".