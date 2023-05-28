



سادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي قرية ميت القصري في محافظة المنوفية بعد وفاة شاب في أثناء مباراة لكرة القدم.

وأفادت وسائل إعلام بأن الشاب "أحمد نور حماد" لفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء مشاركته مع زملائه في مباراة لكرة القدم.

وتبين من تحريات الجهات الأمنية أن الوفاة نتجت دون تلامس بين الشاب المتوفي وأحد اللاعبين الذين كانوا يشاركون معه في المباراة، إذ سقط الشاب بشكل مفاجئ ما دفع زملاءه لنقله إلى المستشفى بشكل عاجل قبل أن يخطرهم الأطباء بالوفاة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تلقت البلاغ وشكلت فريقاً من جهات المباحث لاستبيان الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية، وتبيّن أن الوفاة نتجت دون تلامس بين الشاب وأي من الفريقين.

واتشحت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في قرية الشاب بالسواد حزناً عليه، لما كان يتمتع به من حسن الخلق، وطيب ذكر، داعين الله أن يتغمده في واسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان,

وشيع المئات من أهالي قرية ميت القصري التابعة لمركز قويسنا جثمان المهندس الشاب بعد ظهر الخميس، إلى مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن.