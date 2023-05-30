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وزير الشباب والرياضة يفجر مفاجأة عن مرتضى منصور

elaosboa39580
وزير الشباب
الثلاثاء، 30-05-2023 09:44 ص

 

 

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق له الحق في الترشح من جديد في نادي الزمالك، مشيرًا أن من حق الزمالك اللجوء لفيفا في القضايا الفنية.

 

وقال الوزير في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "الوزارة تعاملت بمنتهى الهدوء مع نادي الزمالك، وواحد من أهم أدواري كوزير، هو الحفاظ على مؤسسة الزمالك، كما حافظنا على الأهلي".

 

وأضاف الوزير: "مجلس إدارة الزمالك عليه التنسيق مع مدرية الشباب والرياضة أن يحددوا من يدير نادي الزمالك، والجمعية العمومية لنادي الزمالك في شهر 7 القادم".

 

وأكمل: "مرتضى منصور له الحق في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، والقضية التي حدثت له ليست قضية مخلة بالشرف".

 

وأشار: "ليس دور وزارة الشباب والرياضة إعطاء منح لأندية من أجل شراء لاعبين بـ30 مليون، ولكن نساد الأندية بطرق أخرى".

 

وأكد: "في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون، والمؤسسات الدولية تحق لنا بذلك".

 

وأوضح: "الزمالك له الحق اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم في أي شكوى، إذا كان هناك بعض المشكلات الفنية فقط".

 

واختتم: "أكدت من قبل عدم التفريط في كارلوس كيروش لأنه أعاد الروح للمنتخب المصري، بعد النتائج الرائعة التي حدثت ونصحت الاتحاد بذلك، ولكن اتخذوا قرار مخالف لذلك ورحل المدرب".

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