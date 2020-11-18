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وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة

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الوزير
 
الأربعاء، 18-11-2020 11:02 ص أمير سعد
استقبل فجر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم عقب عودتهم من توجو بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تغلبهم علي منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وخلال لقاءه مع لاعبي المنتخب الوطنى، أعرب الدكتور أشرف صبحي للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب عن سعادته وتقديره للجهد الكبير الذى بذلوه وأدائهم المميز، والفوز على توجو  خارج الأرض ليقتربوا بذلك كثيرا من التأهل المستحق والطبيعي للمنتخب المصرى للبطولة الأفريقية.
وطالبهم الوزير ببذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية بالنتائج الطيبة والأداء المشرف، مشيرا أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار سواءً على مستوى المنتخب الوطني الأول أو المنتخب الأوليمبي ومنتخب الشباب، وكذلك على مستوى الأندية التى أصبحت متصدرة للمشهد الكروى على مستوى القارة الأفريقية.
 

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