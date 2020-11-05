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وائل جمعة الزمالك فريق لا يقلق الأهلي

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وائل
 
الخميس، 05-11-2020 12:46 م محمد عبد الحارس
قال وائل جمعة نجم صخرة الدفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن الزمالك لديه فريق جيد للغاية ولكنه لا يقلق النادي الأهلي.
وأضاف جمعة خلال حواره لبرنامج هذا المساء على بى إن سبورتس، النادي الأهلي الآن أصبح مختلف عن فترة تولى السويسري فايلر.  
وواصل لو كان السويسري رينيه فايلر موجودًا كنت سأقول إن الزمالك كفته أرجح".
واختتم فرص الفريقين متساوية ولا توجد أفضلية لفريق على حساب الآخر.
ونجح الزمالك في الصعود للمباراة النهائية وإقصاء الرجاء من  موقعة نصف نهائي البطولة بمجموع مباراتين 4-1.  

https://twitter.com/WaelGomaa/status/1324131241503952902?s=20
 

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