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موعد وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة

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ارشيبف
 
الإثنين، 19-10-2020 10:14 ص محمد عبد الحارس
أعلن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على بعثة الزمالك بالمغرب، وصول البعثة للقاهرة في الثامنة والنصف مساء، على أن تتحرك فى الثالثة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة
وتصل البعثة قادمة من المغرب بعد انتهاء مباراة الرجاء المغربى فى أطار مباريات دوري أبطال أفريقيا والتى تغلب فيها الأبيض على مضيفه بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقى.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولى وفق لما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 24 من الشهر الجاري.
 

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