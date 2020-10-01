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هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر

هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر
هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر
 
الخميس، 01-10-2020 10:03 ص عبد القادر وحيد
بعبارة مؤثرة نعى نادي أهلي جدة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بل لقاء النصر السعودي أمس، حيث حملوا لافتة مكتوب عليها" إلى جنة الخلد".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وعلقوا عليها بالقول: "لاعبو فريق نادى أهلى جدة السعودى يحملون لافتة ينعون بها سمو أمير الكويت الراحل قبل لقائهم فى نصف نهائى بطوله أندية آسيا أمام النصر السعودى".
وعلقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على نعي أهلي جدة بالقول:"السعودية عمقنا الإستراتيجي.. حقيقة".
كما أعربت السعيد عن حزنها لفراق الأمير الراحل قائلة:"حزني عليك حزن الأب والأم والأخ والصديق والحبيب والذخر والسند والوالد القائد والأمير الحنون..لم أحزن في حياتي مثل هذا الحزن الا على والدتي رحمة الله عليها وبعدها ظننت أن الحزن انتهي واليوم أكتشف أن الحزن كله خضع لسموك .. وجفت محاجر عيني من كثر مابچيت".
 

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