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نجم الزمالك يثير الجدل :« انتوا ناس مقرفة»

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الزمالك
 
الأحد، 04-10-2020 03:14 م محمد فضل
أثار أحمد عيد عبد الملك نجم نادى الزمالك سابقا، الجدل بين متابعيه، بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب أحمد عيد: "إحنا في ٢٠٢٠ و في ناس لسه بتتكلم علي اللون والشكل الصراحة انتو ناس مقرفة".

وأثارت تغريدة "عيدط الجدل بين متابعيه، الذين تسائلوا عن هؤلاء الناس الذين يقصدهم في تغريدته.
وتسبب انقطاع البث على قناة نادي الزمالك فى حالة كبيرة من الجدل بين عشاق وجماهير الزمالك.
وشهدت قناة الزمالك مساء أمس، انقطاع بث برنامج " زملكاوى " والذى كان يقدمه أحمد جمال، بدأت الحلقة بشكل طبيعى وأنهى المذيع المقدمة الخاصة بحلقة أمس ولكن انقطع البث ولم تستكمل الحلقة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الحيرة لدى عشاق الأبيض بسبب انقطاع البث دون سابق إنذار.

 

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