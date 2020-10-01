نجم ألمانيا يفوز بجائزة أفضل مدافع في أوروبا

الخميس، 01-10-2020
05:51 م
أحمد سالم
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " اليوم الخميس، عن فوز الألماني جوشوا كيميش
لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لموسم 2019-2020.
كيميش
فاز بالجائزة بعد قيادته فريق بايرن ميونخ للتتويج ببطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا
والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.
وعبر كيميش
عن سعادته بالجائزة مؤكدا أنها جاءت نتاج مجهود جماعي من جميع لاعبي فريقه.
ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.
كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيم على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، شهد تواجد الجماهير.