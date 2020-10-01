الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«جوجل» تدفع مليار دولار لناشري الأخبار مقابل عرض المحتوى

تحديد موعد النطق بشأن تسليم مؤسس «ويكيليكس» لللولايات المتحدة

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

متهم بقتل متظاهرين يخطط لمقاضاة «جو بايدن» بتهمة التشهير

وزير خارجية المجر لـ «الطيب»: نشرف ببداية زيارتنا لمصر من الأزهر

الحكومة تعلن عن توفير 3255 فرصة عمل بأجور تصل لـ7 آلاف

شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

أرمينيا تستغيث بـ«السيسي» لوقف الحرب عليها

قرار رسمي بسحب دواء خطير من الصيدليات

شاهد.. حسين الجسمي يُلحن أول معزوفة إسرائيلية احتفاءً بالتطبيع

نجم ألمانيا يفوز بجائزة أفضل مدافع في أوروبا

علم ألمانيا
المانيا
 
الخميس، 01-10-2020 05:51 م أحمد سالم
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " اليوم الخميس، عن فوز الألماني جوشوا كيميش لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لموسم 2019-2020.

كيميش فاز بالجائزة بعد قيادته فريق بايرن ميونخ للتتويج ببطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وعبر كيميش عن سعادته بالجائزة مؤكدا أنها جاءت نتاج مجهود جماعي من جميع لاعبي فريقه.

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيم على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، شهد تواجد الجماهير.
 

إقرأ ايضا

تطهير وتعقيم فنادق شرم الشيخ و الجونة

الجونة يقترب من الأمان بالدوري بفوزه على طنطا

فايلر

مفاجأة.. هذا النادي خطف فايلر من الأهلي

750857

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

أخبار متعلقة

Capture

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

sport-20180411-053434-927664

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبى

39457513_101

رعب كورونا.. فريق ألماني يخسر 37- صفر بسبب التباعد الاجتماعي

تشيلسي

نادي تشيلسي يعلن تعاقده مع نجم ألمانيا