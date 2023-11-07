الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
توقيت مصر 20:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يقترب من رقم قياسي.. سعر الدولار يقفز مجددًا بالسوق السوداء

قتل عمته وزوجها بعدما ضبطته متلبسًا بفعل مشين داخل غرفة نومها

عاشر طالبة و3 سيدات والشرطة تبحث عنه.. شيماء ترفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع

ناقد فني لـ بيومي فؤاد: "لو مش جاي عشان تضحكهم يبقى بتضحك عليهم"

فيديو صادم.. لحظة اقتحام مسلحين استديو وقتل مذيع على الهواء مباشرة

من داخل القفص.. رد فعل قاتل زميله طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال كبير بالمنطقة بسبب الحرب على غزة

شاهد.. يحطم آلة العزف بعد 10 سنوات ويكشف السبب: مفيش بركة في الرزق

قرار عاجل من أشرف زكي بوقف 6 فنانين وفنانات عن العمل.. ماذا حدث؟

مزّق أعضائها التناسلية.. المؤبد لطالب هتك عرض طفلة في البدرشين

ناقد فني لـ بيومي فؤاد: "لو مش جاي عشان تضحكهم يبقى بتضحك عليهم"

IMG-20231107-WA0003
بيومي فؤاد
الثلاثاء، 07-11-2023 01:39 م


قال الناقد الفني أندرو محسن أنه لم يكن يحب التعليق على الخلاف الدائر بين الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، ولكن استوقفته جملة قالها الأول سيعلق عليها.
ونشر "أندرو" منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "مش حابب أدخل في نقاش حوالين الخناقة اللي دايرة عن بيومي فؤاد ومحمد سلام، بس مش قادر أتخطى عبارة (احنا مابنجيش عشان نضحك حضراتكم) اللي قالها ممثل بعد انتهاء دوره في مسرحية كوميدية. الجملة دي بتلخص طبيعة فهم فنانين كتير لمفهوم الفن وأنواعه وأهميته".
واستكمل: "كإن تقديم الضحك ده في حد ذاته حاجه عيب، مينفعش يبقى أنا جاي أقدم ضحك. عشان كده منتشر عندنا فكرة الرسالة العقيمة انه ماينفعش المسرحية تبقى بتضحك بس، لازم يبقى فيه رسالة بتقولها للجمهور، حتى لو كانت مقحمة وملهاش لازمة، ودمها تقيل ومكتوبة أوحش من باقي النص كله، بس عيب نكون بنضحك بس".
وانهى تعليقه قائلا: "مافتكرش أصلا الجمهور اللي كان حاضر ده كان جاي للمسرحية لسبب آخر غير الرغبة في الضحك، فيعني لو حضرتك مش جاي عشان تضحكهم يبقى إنت بتضحك عليهم".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد الفنان بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام بعد انتهاء العرض المسرحي والذي قام خلاله بالهجوم على "سلام" قائلا: "انت ممكن تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك".
واستكمل: "إحنا بنقدم فن، بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن تحياتي لحضراتكم أنا آسف، اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف، احنا اتظلمنا واتهانا واحنا جايين نقدم فن".
يذكر أن بيومي فؤاد عرض له مؤخرًا فيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج والذي تم اختياره لتمثيل مصر بترشيحات أوسكار 2024 ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي".

إقرأ ايضا

IMG-20231107-WA0014

بشرى لجماهير الأهلي .. الإعلان عن ضم لاعب من العيار الثقيل

IMG-20231106-WA0026

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

20230827161147385

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

أخبار متعلقة

IMG-20231101-WA0013

السعودية تفوز رسميًا بتنظيم كأس العالم 2034

IMG-20231026-WA0024

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

IMG-20231024-WA0017

تعليق مفاجئ من رونالدو بعد لقاء ولي العهد السعودي