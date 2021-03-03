الأربعاء، 03-03-2021
07:33 ص
أحمد عادل شعبان
شن أحمد حسام ميدو
- نجم الزمالك
السابق - هجوما شرسا على أحد لاعبي الزمالك
السابقين بعد هجوم الأخير عليه.
وانتقد ميدو
بعض الانتقادات الموجة من خلال قناة الزمالك
قائلا: بعض الجهلاء لا يفهمون أنك حين تهاجم شخصا على قناة النادي فأنت تتحدث باسم النادي.
وأضاف: يقال إنني هربت من الزمالك
، أنت تقول –أي كلام-، أنا أكثر لاعب في تاريخ
الزمالك
أدخل أموالًا للقلعة البيضاء، كنت ألعب في أكبر أندية العالم وعدت
لعبت للزمالك بلا مقابل.
وتابع: يقول إنني أعمل في نادي زِد وهو كان يقاتل ليتولى مدير الكرة في هذا النادي لكن تم استبعاده لأن الجميع يعلم أنه تافه ولا يصلح للمسئولية .. اوعى تنطق اسم ميدو
تاني.
وكان البعض قد هاجموا أحمد حسام ميدو
خلال الفترة الماضية ومنهم الإعلاني خالد الغندور
.