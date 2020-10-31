التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش

موسيمانى



استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى، على تكشيل فريقه أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ 34 والأخيرة بالدوري الممتاز، والمقرر لها الثامنة مساء على ستاد السلام.

التشكيل المتوقع لـ الأهلى اليوم:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عربي بدر - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا- أحمد الشيخ.

خط الهجوم: محمود "كهربا" - أليو بادجي.

ويتسلم الأهلي درع الدوري و الاحتفال به اليوم فور انتهاء المباراة بعدما حسم المارد الأحمر المسابقة للمرة الخامسة على التوالى.