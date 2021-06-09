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ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

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الأربعاء، 09-06-2021 10:23 ص

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض يرغب في التعاقد مع نجله “علي” خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك لم يتواصل معه بشكل شخصي بشأن نجله، ولكنه تلقى اتصالا من ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، يخبره بذلك.
وأكد ميدو، أن نجله “علي”، يرغب في اللعب للقلعة البيضاء، موضحا: ”حلم حياة ابني اللعب للزمالك، وهذا طبيعي؛ فهو مشجع للنادي قبل أي شيء، وهذا شرف لنا كعائلة؛ لأننا ننتمي للزمالك”.
وواصل:” أتمنى أن أرى نجلي يلعب للزمالك، إنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأعتقد أنه سيصبح أفضل مني".
واستطرد: “من الوارد أن يحقق نجلي مع الزمالك، ما لم أحققه أنا كلاعب”.
 

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