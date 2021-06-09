ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

الأربعاء، 09-06-2021
10:23 ص
قال أحمد حسام ميدو
، نجم الزمالك
السابق، إن الفارس الأبيض يرغب في التعاقد
مع نجله
“علي” خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أحمد حسام ميدو
، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على
قناة «صدى البلد»، أن الزمالك
لم يتواصل معه بشكل شخصي بشأن نجله
، ولكنه تلقى
اتصالا من ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، يخبره بذلك.
وأكد ميدو
، أن نجله
“علي”، يرغب في اللعب للقلعة البيضاء، موضحا: ”حلم حياة
ابني اللعب للزمالك، وهذا طبيعي؛ فهو مشجع للنادي قبل أي شيء، وهذا شرف لنا
كعائلة؛ لأننا ننتمي للزمالك”.
وواصل:” أتمنى أن أرى نجلي يلعب للزمالك، إنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأعتقد
أنه سيصبح أفضل مني".
واستطرد: “من الوارد أن يحقق نجلي مع الزمالك
، ما لم أحققه أنا كلاعب”.