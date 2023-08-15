مواليد 2005.. تعيين النجل الأصغر لملك الأردن نائبًا له

بوجه هادئ اعتاد الأردنيون على إطلالة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني النجل الأصغر للعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين.ولأول مرة أدى الأمير هاشم اليوم اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني، قبيل توجه الأخير لحضور القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في مدينة العلمين الجديدة شمالي مصر.ويعد هذا هو أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.ولد الأمير هاشم في 30 يناير/كانون الثاني 2005، ويشترك في يوم ميلاده مع الملك عبدالله في 30 من يناير/كانون الثاني من كل عام.وأنهى الأمير هاشم دراسته الثانوية خلال العام الجاري 2023، بمدرسة "كينغز أكاديمي" بالأردن، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.الملكة رانيا نشرت صور تخرج الأمير هاشم على حسابها الرسمي بإنستغرام وذلك بعد أيام قليلة على نشرها صور تخرّج ابنتها الأميرة سلمى نهاية مايو الماضي، وعلقت قائلة "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحميكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني".وبذات المناسبة، نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، صورة من تخرج شقيقه الأمير هاشم على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) وعلق عليها قائلا: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".وفي عام 2021، ظهر الأمير هاشم بالزي العسكري والشماغ الأردني للمرة الأولى خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية احتفالاً بمناسبة ذكرى لمئوية تأسيس الأردن.كما ظهر الأمير هاشم في حفل زفاف شقيقه الأكبر، ولي العهد الأمير الحسين، وكان يصطحب العروس الأميرة رجوة إلى القصر لعقد القران، كما شارك شقيقه في الاحتفالات التي أقيمت قبل حفل الزفاف.