الإثنين 25 يناير 2021
توقيت مصر 20:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الداخلية الأسبق: رفضت تنفيذ أوامر «مرسي» في هذه الواقعة

آخر وصية لعبلة الكحلاوي كانت بشأن هذا الأمر

أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

بيان إماراتي حول سفارة أبو ظبي في تل أبيب

ماذا يقول وجه عبلة الكحلاوي؟ آيات الله تتلى على الوجوه

وفاة لاعب نادي السكة بعد ابتلاع لسانه خلال المباراة

العثور على فنان كوميدي شهير جثة هامدة داخل شقته

مستشار الرئيس يُنفذ وصية عبلة الكحلاوي بعد إبلاغه من أسرتها

فنانة شهيرة تهاجم إسعاد يونس:« هلطش في الكل مش قادرة مقولش»

قرار رسمي بإيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

ADS
 

مواعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الاهلي+وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
 
الإثنين، 25-01-2021 08:10 م أحمد سالم
تقام غدا الثلاثاء 26 يناير 2021 مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

حيث يدخل النادي الأهلي المباراة وفي جعبته 20 نقطة بعد لعب 8 مباريات، يتصدر بها جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع الأحمر في نفس عدد المباريات، في حين يدخل بيراميدز المباراة وفي جعبته 13 نقطة بعد لعب 8 مباريات، وبفارق نقطتين أقرب منافسية فريق الجونة.

اتحاد الكرة حدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري غدا الثلاثاء في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت قيادة فنية لموسيماني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز وحيدا وتوسيع الفارق مع منافسه التقليدي نادي الزمالك الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
 

إقرأ ايضا

بيتسو موسيماني

قبل لقاء بيراميدز.. مفاجأة سارة لعشاق الأهلي

Capture

أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

919

وفاة لاعب نادي السكة بعد ابتلاع لسانه خلال المباراة

أخبار متعلقة

untitled-12020_11_5_1_1

فرص كبيرة للأهلي والزمالك.. والثانية مجموعة الموت