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مهدد بالإيقاف 4 سنوات.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة

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الأربعاء، 29-05-2024 12:43 م

 


كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مفاجأة بشأن اتهام اللاعب بتناول المنشطات.

وقال "زهران" في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة النهار: "تم الحصول على عينتين من رمضان صبحي في خلال 45 دقيقة، وخرجت سلبية ولا يوجد تلاعب".

أضاف: "التسريبات سبب الأزمة، وطلبنا جلسة الاستماع ونتمنى من اللجنة أن تستمع بصدر رحب، خاصةً أننا نملك دلائل والعينات سلبية، وبالتالي لا توجد أي نية للتلاعب".

وأكمل: "المفاجأة أن المعمل الخاص لم يؤكد أن العينة فاسدة ولكن هي بخاصية مختلفة، وهناك إجراءات متبعة للمكافحة ونسير بتسلسل".

أضاف: "اللاعب مهدد بالإيقاف 4 سنوات، وجاهزين للجلسة الطارئة التي سيتم تحديد موعدها، وهناك إجراءات محددة يتم اتباعها في كشف المنشطات".

وتابع: "لم يحدث أي خلاف بين رمضان صبحي وأي شخص، وطلبنا تفسير من الوادا حول كيفية فساد العينة، هناك علامة استفهام كبيرة بسبب قرار إيقاف اللاعب بعد 10 أشهر كاملة، وقمنا بالرد في شهر أبريل على الخطاب المرسل إلينا، ثم تم الرد علينا بعد شهرين بالإيقاف وهو ما يشوب صحة الإجراءات".

وأتم تصريحاته: "هناك فريق عمل يعمل على تجهيز كل الملفات الخاصة بنا للدفاع عن رمضان صبحي، ونحن على قناعة تامة بصحة موقفنا بعدم نية التلاعب، وعدم إنصافنا في تلك (المسرحية)، سيتم اللجوء إلى الكاف، وسيكون هناك تعويضات ضخمة للاعب إذا كان على صواب، قد يكون هناك تعنت ضد اللاعب وسوء النية، واللاعب يعيش حالة من الطمأنينة بسبب صحة موقفه، ولكن الموقف يقلق بكل تأكيد، وأتمنى أن يتم انتهاء الأمر بشكل سليم وفي صالحنا".

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