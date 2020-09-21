منع وغرامة.. اتحاد الكرة يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم

الإثنين، 21-09-2020
06:57 م
محمد فضل - متابعات
قررت
لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار
سيد بندارى، الفصل فى التقارير والشكاوى المقدمة إليها على النحو التالي:
أولا:
منع
السيد/ مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات
وغرامة
مالية قدرها 200 ألف جنيه.
ثانيا:
توبيخ السيد/ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار
المخالفة.
ثالثا:
إيقاف السيد/ محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور
الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.
رابعا:
حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين
بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.