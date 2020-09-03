الخميس 03 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مذيعة شهيرة تعلق على تصريحاتها المعادية للمسلمين

عاريًا.. الشرطة الأمريكية تعدم رجلًا في الشارع بطريقة بشعة

صدق أو لا تصدق: آلة حاسبة تتنبأ بموعد وفاتك

السيطرة على حريق محطة قطار الواسطي ببني سويف

أم تقتل أطفالها الخمسة وتلقي بنفسها أمام القطار

"الصحة": لا زلنا نسيطر على الفيروس ولم نصل للتفشي

جميلة إسماعيل ترد على تورط نجلها في «جريمة الفيرمونت»

إيران تسجل وفيات وإصابات كبيرة بكورونا آخر 24 ساعة

والد «ميسي» يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة: «سنة أخرى في نوكامب»

«قفا وشلوت».. مرتضى منصور يفجر مفاجأة صادمة عن خناقة «كهربا»

«قفا وشلوت».. مرتضى منصور يفجر مفاجأة صادمة عن خناقة «كهربا»

images
كهربا
 
الخميس، 03-09-2020 03:50 م محمد فضل

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى الأزمة التي افتعلها  محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى فى مران الفريق الأحمر أمس والتى اثارت جدلا واسعا فى الشارع الرياضى .
وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى إسلام صادق ببرنامجه "البريمو" أن كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ الشلوت والقفا عقب دخوله فى مشادة كبيرة مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق .
وطالب رئيس الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى بعدم الاكتفاء بتوقيع غرامة المليون جنيه على كهربا بعدما أهان مدير الكرة الذى لن يستطيع السيطرة على اللاعبين بعد تلك الواقعة .
وأشار مرتضى منصور  إلى أن كهربا منذ وطأت قدماه النادي الأهلى تسبب فى أزمة كبيرة بلقاء السوبر المحلى بالإمارات عقب تعديه على طارق حامد بجانب تسببه فى خسارة فريقه فى اللقاء مثلما اعتاد افتعال الأزمات فى الزمالك وأضاع السوبر المحلي بإستاد هزاع بن زايد بالإمارات موسم 2016 .

إقرأ ايضا

كهربا

شوبير يروي تطورات جديدة في خناقة كهربا والشناوي

ميسي

والد «ميسي» يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة: «سنة أخرى في نوكامب»

كريستيانو-رونالدو-scaled

إصابة «رونالدو» تبعده عن مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا

 

أخبار متعلقة

download

عبد العال" يطالب «الخطيب» بفسخ تعاقد "كهربا"

مرتضى منصور

الزمالك: طبيعي أن يتم وقف عقوبة كهربا لكنه سيتفاجأ بأمر يغير القضية

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهاجم عبد الشافي لقبوله اعتذار وليد سليمان: مش حقك

ارشيف

مرتضى منصور: "خلينا سيد عبد الحفيظ يلف حولين نفسه"

ارشيف

«الجبلاية» تحسم العدد المسموح له حضور القمة

ارشيف

«البدرى» على رادار الزمالك الصيف الجارى