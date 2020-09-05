عضو باتحاد الكرة: واحد قالي اني جبت شوية كؤوس

السبت، 05-09-2020
09:30 م
أحمد سالم
قال حمادة المصري عضو اتحاد كرة القدم السابق، إنه في عام 2013 حدث حريق في اتحاد الكرة
ونادي الشرطة، وتمت سرقة الكؤوس ومقتنيات الجبلاية
.
وأضاف حمادة المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "بعد الحريق بيومين، تلقيت اتصالا من احد الافراد،يقول لي أن فردا تواصل معه، وابلغه بجلبه لمجموعة من الكؤوس من اتحاد الكرة
".
وتابع حمادة المصري:" كنا نمتلك كؤوس أمم افريقيا 86 و98 و2006 و2008 و2010 وكاس البطولة العربية ".
واكمل حمادة المصري:" اختفاء بعض الكؤوس به إهمال ويجب ان يحاسب من قصر في اتحاد الكرة
"،
مضيفا:" على اللجنة الخماسية الحالية إرسال خطاب للاتحاد الافريقي للتعرف على ما إذا كان كأس افريقيا مصنوع من الذهب أم لا ".