منتخب إنجلترا يستبعد لاعبين بسبب فضيحة أخلاقية

فودين وجرينوود

استبعد منتخب إنجلترا نجمين شابين من تشكيلة المنتخب التي تخوض مباريات دوري الأمم الأوربية بعد فضيحة أخلاقية وصحية .

و اكتشف الجهاز الفني للمنتخب أن النجمين الصاعدين ،فيل فودين ، و مايسون جرينوود ، استدعيا فتيات إلي غرفة الفندق الخاصة بهم في أيسلندا مخالفين بذلك القوانين الانضباطية والصحية للمنتخب .

وكان نجم مانشستر سيتي ، فودي ، ونجم مانشستر يونايتد ، جرينود ، قد تم استدعائهم للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولي لخوض مباراة أيسلندا التي فازت فيها إنجلترا بنتيجة 1/0 قبل أن يتم استبعادهم قبل مباراة الدنمارك المقبلة .

جدير بالذكر أن فيديوهات مسربة للفتيات علي " سنا بشات" مع اللاعبين في غرفهم الخاصة قد كشفت اللاعبين .