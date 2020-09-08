الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حريق ضخم بمستودع للخيام بالرياض

كابتن الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

المالية: إحباط 2499 عملية تهريب وتحصيل 934 مليون جنيه رسوم وغرامات

أوقاف المنيا تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح بسمالوط

هاني شاكر منفعلا: حالنا بقى صعب

قتلها بالكهرباء و سرق أعضائها.. رواية كارثية بمقتل الطفلة أروي

سجن مشدد لـ 13 من حراس الملكة إليزابيث بسبب كورونا

تفجير انتحاري في كركوك و إصابة أفراد من الشرطة

إطلالة خاطفة.. طبيبة باحتجاجات العراق تخطف الأنظار

استغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من السيول في السودان

منتخب إنجلترا يستبعد لاعبين بسبب فضيحة أخلاقية

فودين وجرينوود
فودين وجرينوود
 
الثلاثاء، 08-09-2020 01:15 م متابعات- أمينة عبد العال
استبعد منتخب إنجلترا نجمين شابين من تشكيلة المنتخب التي تخوض مباريات دوري الأمم الأوربية بعد فضيحة أخلاقية وصحية .
و اكتشف الجهاز الفني للمنتخب أن النجمين الصاعدين ،فيل فودين ، و مايسون جرينوود ، استدعيا فتيات إلي غرفة الفندق الخاصة بهم في أيسلندا مخالفين بذلك القوانين الانضباطية والصحية للمنتخب .
وكان نجم مانشستر سيتي ، فودي ، ونجم مانشستر يونايتد ، جرينود ، قد تم استدعائهم للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولي لخوض مباراة أيسلندا التي فازت فيها إنجلترا بنتيجة 1/0 قبل أن يتم استبعادهم قبل مباراة الدنمارك المقبلة .
جدير بالذكر أن فيديوهات مسربة للفتيات علي " سنا بشات" مع اللاعبين في غرفهم الخاصة  قد كشفت اللاعبين .

إقرأ ايضا

مرتضى-منصور

تعليق ناري من مرتضى منصور عن هدف وليد سليمان

رمضان صبحي

كابتن الأهلي لرمضان صحبي: وشك مصفر ليه والتوكة هتوقع

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هذا الشخص قال عليا حقير بعد ما ضربته .. ومش هسيبه

 