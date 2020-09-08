منتخب إنجلترا يستبعد لاعبين بسبب فضيحة أخلاقية

الثلاثاء، 08-09-202001:15 ممتابعات- أمينة عبد العال
استبعد منتخب إنجلترا نجمين شابين من تشكيلة المنتخب التي تخوض مباريات
دوري الأمم الأوربية بعد فضيحة أخلاقية وصحية .
و اكتشف الجهاز الفني للمنتخب أن النجمين الصاعدين ،فيل فودين ، و مايسون
جرينوود ، استدعيا فتيات إلي غرفة الفندق الخاصة بهم في أيسلندا مخالفين بذلك
القوانين الانضباطية والصحية للمنتخب .
وكان نجم مانشستر سيتي ، فودي ، ونجم مانشستر يونايتد ، جرينود ، قد تم
استدعائهم للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولي لخوض مباراة أيسلندا التي فازت فيها
إنجلترا بنتيجة 1/0 قبل أن يتم استبعادهم قبل مباراة الدنمارك المقبلة .
جدير بالذكر أن فيديوهات مسربة للفتيات علي " سنا بشات" مع
اللاعبين في غرفهم الخاصة قد كشفت
اللاعبين .