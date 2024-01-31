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مفاجأة.. لاعب الأهلي يرفض طلب النادي بالعودة بعد إحراجه

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النادي الأهلي
الأربعاء، 31-01-2024 11:05 ص

أعلن الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" عن رفض علي لطفي العودة إلى الأهلي  عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وكتب أمير هشام : علي لطفي يرفض العودة إلى الأهلي حتى هذه اللحظة بعد التراجع عن ضمه في البداية بعد موافقته والمحاولات لا زالت مستمرة لإقناعه بالعودة.
و كان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي بدأ اتصالاته مع نادي زد، من أجل عودة علي لطفي حارس مرمى الفريق على سبيل الإعارة.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يكن مرحب في البداية بعودة لطفي، ولكنه هو الخيار الأوحد أمام النادي في الوقت الحالي، بعد مغالاة سيراميكا كليوباترا في طلباته للتنازل عن محمد بسام خلال الميركاتو الشتوي".
وأضاف أمير هشام: "مجلس إدارة الأهلى سوف يعقد جلسة مع إدارة نادي زد عقب نهاية عزاء العامري فاروق، وسيكون علي لطفي حارسًا للفريق في يناير الجاري"..

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