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مفاجأة.. «كيروش» يُطيح باثنين من الجهاز المعاون

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كيروش
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الأربعاء، 09-02-2022 10:24 ص
كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، أن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش طلب من اتحاد الكرة استبعاد عنصرين مهمين من الجهاز المعاون لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال برنامج “كورة كل يوم” المذاع علي قناة “الحياة”: أنه من الوارد إجراء بعض التغييرات علي الجهاز الفني لمنتخب مصر بناءًا على رغبة كيروش.
ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيعقد مباحثات مع كيروش الفترة المقبلة بشأن رغبته في استبعاد عنصرين من جهازه الفني.
وتابع:"كيروش أبلغ اتحاد الكرة أن فيه شخصين في الجهاز الفني للمنتخب هو مش محتاجهم الفترة الجاية".
كما قال الاعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة نفي أي نية لمناقشة مصير كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني بعد هزيمة الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: ": "قال مصدر للبرنامج، إن كيروش لم يكن مطالبا بالتتويج بكأس العرب أو أمم أفريقيا وجاء لمهمة محددة وهي قيادة المنتخب لكأس العالم، ومع ذلك نجح في الوصول للمربع الذهبي في البطولة العربية ونهائي أفريقيا في بطولة الكاميرون".
وأكمل: "تابع المصدر أن كيروش منح اتحاد الكرة مكافآت تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه في 4 أشهر، وهي 25 مليون جنيه مكافأة المركز الرابع في كأس العرب، و44 مليون جنيه مكافأة المنتخب الوطني من وصافة أمم إفريقيا".
 

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