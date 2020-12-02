الأربعاء، 02-12-2020
07:34 م
الطيب حسين
حملت القائمة المحلية التي أعلن عنها الزمالك
للاعبيه مفاجأة حو لنجمي الفريق، المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي
.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك
بالقائمة مباريات الموسم الجديد 2020-2021، التي ضمت 29 لاعبًا.
وضمت القائمة اللاعبين بعد حديث دار أنهما سيغادران الفريق بسبب عدم صرف مستحقاتهما المالية.
وتواترت الأنباء خلال الساعات الماضية عن رحيل اللاعبين.
وجاءت القائمة كما يلي
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – أحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي
– محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – شيكابالا – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – كريم بامبو
في الهجوم : مصطفى محمد عمر السعيد – حميد أحداد
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