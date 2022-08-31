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مطالب باعتذار أحمد عبدالقادر لجمهور الأهلي.. ماذا قال؟

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احمد عبدالقادر
Native
Teads
الأربعاء، 31-08-2022 09:06 ص
طالب سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحمد عبد القادر، بالاعتذار للجماهير على الإساءة لهم، في أسرع وقت ممكن.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أحمد عبد القادر لاعب إمكانياته كبيرة جدًا، ومن المفترض أن يكون أهدأ من ذلك، اللاعب قدم مستويات كبيرة عقب عودته من إعارة سموحة،  ولكن مستواه انخفض بشدة بعد كأس العالم للأندية مع الأهلي، بالنسبة لي موسم سيء جدًا لأحمد عبد القادر، وكنت متوقعاً منه أن يقدم أكثر من ذلك.

وواصل معوض، لابد أن يعتذر أحمد عبد القادر لجمهور الأهلي على التدوينة التي نشرها ثم التركيز في الموسم المقبل، أنصحه بالا يمر غدًا إلا ويعتذر للجماهير، ثم يبدأ في الاستعداد في الموسم الجديد، ويرد في الملعب على الانتقادات.
وأتم معوض: أرشح رأفت خليل وزياد طارق ومحمد أشرف للاستمرار مع الفريق الاول في الموسم المقبل، جميع اللاعبين جيدين لكن بعضهم يحتاج للإعارة، مثل محمد فخري.
كان أحمد عبدالقادر جناح فريق الأهلي، وجه رسالة إلى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» تسببت في جدل كبير.

وكتب اللاعب: «الحمد لله انتهينا من موسم صعب مكنش من نصيبنا في بطولات كتير وبحمد ربنا في أي وضع وبشكر كل الناس اللي دعمتني، خصوصا آخر فترة لأن ده الجمهور الحقيقي اللي وقت الأزمة بيبان معدنه وحبه للنادي ولعيبته».

وأضاف: «وبرضو بشكر اللي غلط فيا بالأب والأم اللي ملهمش ذنب ومن غير سبب، لأن لولا غلطهم ده مكنتش عرفت إن فيه ناس.. وآخر شيء عاوز أقوله الجاي كله خير ومن نصيبنا إن شاء الله والأيام تثبت ده شكر».
 

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