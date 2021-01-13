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مصر تفتتح مونديال اليد بفوز مستحق على تشيلي

مونديال اليد
اليد
 
الأربعاء، 13-01-2021 08:44 م أحمد سالم
انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بفوز الفراعنة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية. 

تمكن منتخب مصر من التقدم على نظيره تشيلي بنتيجة 18-11 في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

سجل يحيى الدرع لاعب منتخب مصر أول هدف في بطولة كاس العالم لكرة اليد في الدقيقة الثانية من المباراة الافتتاحية.

وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة انطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
 

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