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مسحة جديدة لثلاثي الأهلي للإطمئنان على صحتهم

مسحة
صورة آرشيفية
 
الخميس، 24-12-2020 12:11 م أمير سعد
قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، يخضعون لمسحة جديدة خلال 48ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة خلال 48 ساعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
 

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